Почему активисты из Затоки устроили митинг под облгосадминистрацией

Жители Затоки собрались на митинг перед Одесской облгосадминистрацией, добиваясь отмены решения о застройке пляжной зоны.

Об этом сообщает Думская.

Как рассказали участники митинга, поселковый совет недавно утвердил ДПТ, которым предусматривается раздел пляжной зоны в 100 метрах от моря.

«Люди вышли на акцию протеста, потому что ни губернатор, ни правоохранительные органы не реагируют. Благодаря местной банде Бокия, мы с каждым днём приближаемся к экологической катастрофе – наши уникальные пляжи могут просто исчезнуть, ведь строят прямо на песке. Много раз мы писали обращения к нашему губернатору, но ответа нет», — говорит активистка Алёна Салаева.

На днях временно исполняющий обязанности председателя Затоковского поссовета Вячеслав Бокий вместе с подельниками стали фигурантами уголовного производства о вымогательстве неправомерной выгоды. Оперативники СБУ установили, что эти должностные лица вымогали у местного предпринимателя 87 тысяч долларов США за выделение трёх земельных участков в курортной зоне. Во время обысков у фигурантов изъяли почти полтора миллиона гривен.

Также Бокий подозревается в покушении на представителя эстонского инвестора и адвоката Александра Погорелого. Покушение связывают с противодействием его бизнесу по строительству в Затоке набережной. Бюджет проекта составил один миллиард гривен.

Как отмечают участники митинга, сейчас местная власть раздаёт участки в первой линии, а общественные слушания проводят чисто формально.

«Проекты решений нам показывают, но вот мнение местных жителей не слышат. Сессии вообще происходят в закрытом режиме, нередко заседания проводят под охраной титушек. Люди постоянно обращаются в суды, но защиты от этих хулиганов и там нет», — сказал представитель ассоциации предпринимателей Затоки Виктор Ткачёв.

После получасового протеста к митингующим вышли заместители председателя ООГА и договорились встретиться в следующий понедельник вместе с экологами и представителями прокуратуры.

«Мы уже потеряли Крым, а теперь мы можем потерять ещё и Затоку, — сказал Виктор Ткачёв. — Курорт не развивается последние 5 лет. Банда, которая находится у власти, занимается грабежами, жгут машины активистам, устраивают поджоги гостиниц тем, кто не согласен с их методами ведения бизнеса».

Фото: Думская, СБУ