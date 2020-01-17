На Крещение в Одессе городской транспорт будет работать до часу ночи

В связи с проведением православного праздника Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января 2020 года до 01:00.

Об этом сообщает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения.

«Будет организована работа городского общественного транспорта к местам освящения воды Крещенских купаний (пляжи города):

— трамвайных маршрутов №1- 2 ед., №6 — 2 ед., №18 — 4 ед., №28 — 2 ед.;

— троллейбусных маршрутов №2 — 2 ед., №3 — 2 ед.», — говорится в сообщении.

Работа трамвайного маршрута № 1 будет организована от Лузановки до ул. Паустовского.

С 22:30 18 января до 1:00 19 января 2020 года будет организована работа автобусных маршрутов по временным схемам движения:

— № 242 от ул. Паустовского до 7-й Пересыпской — 5 ед .;

— № 215 от 16-й ст. Большого Фонтана до пл. Толбухина — 5 ед.

Как сообщала Одесса News, традиционно купания пройдут на трёх локациях: пляж «Золотой берег» (16-я ст. Большого Фонтана), пляж «Ланжерон» и пляж «Лузановка».