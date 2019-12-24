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  4. В стене школы в Балте Одесской области нашли артснаряд

В стене школы в Балте Одесской области нашли артснаряд

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152-мметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны нашли в школе №3 города Балты в Одесской области.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Спасателям сообщили, что при проведении в школе демонтажных работ обнаружили вмурованный в стену на втором этаже предмет, похожий на снаряд.

Вероятно, попавший в стену школы в годы военного лихолетья снаряд, не разорвался.

Прибывшие на место находки спасатели эвакуировали учащихся школы и воспитанников детсада, расположенного рядом.

Обследовав территорию учебного заведения при помощи металлоискателей, взрывотехники ГСЧС погрузили опасную находку в специальный автомобиль и вывезли за черту города, где и уничтожили.

Фото пресс-службы ГСЧС, видео «Балинформкомпании»

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