В стене школы в Балте Одесской области нашли артснаряд

152-мметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны нашли в школе №3 города Балты в Одесской области.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Спасателям сообщили, что при проведении в школе демонтажных работ обнаружили вмурованный в стену на втором этаже предмет, похожий на снаряд.

Вероятно, попавший в стену школы в годы военного лихолетья снаряд, не разорвался.

Прибывшие на место находки спасатели эвакуировали учащихся школы и воспитанников детсада, расположенного рядом.



Обследовав территорию учебного заведения при помощи металлоискателей, взрывотехники ГСЧС погрузили опасную находку в специальный автомобиль и вывезли за черту города, где и уничтожили.

Фото пресс-службы ГСЧС, видео «Балинформкомпании»