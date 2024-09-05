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  4. Спасатели отрапортовали о ликвидации тления на одесских полях фильтрации

Спасатели отрапортовали о ликвидации тления на одесских полях фильтрации

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За прошедшие сутки в Одесской области произошло 10 пожаров, в том числе 4 в самой Одессе. После длительного тления растительности на полях фильтрации в Одессе пожар здесь ликвидирован.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«Вчера вечером работы по проливке тления завершены. Пожар ликвидирован», — отрапортовали в ГУ ГСЧС.

Утром 5 сентября в Пересыпском районе Одессы горел строительный мусор в неэксплуатируемом одноэтажном деревянном сооружении. Менее чем через час пожарные ликвидировали пожар на площади 100 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 7 единиц спецтехники и 29 спасателей.

Одесса News рассказывала о пожаре, который 3 сентября произошёл в Одессе на улице Базарной в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. 

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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