«Мир льда и снега» открылся в Китае

В городе Харбин китайской провинции Хэйлунцзян открыл свой 21-й сезон зимний парк развлечений «Мир льда и снега».

В этом году на площади в 600 тысяч квадратных метров разместилась 21 локация с разнообразными объектами, сообщает Укринформ, ссылаясь на Xinhua.

По оценкам, для строительства парка было использовано 220 тысяч кубических метров льда и снега.

Отмечается, что в этом сезоне на территории парка проведут более 20 интерактивных развлекательных программ, а также два международных конкурса ледовой скульптуры.

Кстати. Харбинский «Мир льда и снега» был основан в 1999 году. Каждую зиму в парке проводятся различные мероприятия, привлекая большое число как внутренних, так и иностранных туристов.