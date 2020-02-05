Подарите ко Дню св.Валентина билет на «I love you. Symphony music»

Накануне Дня святого Валентина, 14 февраля, в Одесской филармонии состоится концерт «I love you. Symphony music».

Симфонический оркестр «BLACK SEA » и концертное агентство «STAR PODIUM» подготовили это праздничное симфоническое шоу.

Романтический вечер под мировые хиты в исполнении лучших вокалистов Украины — Зои Харлампиди, Кати Бейлис, Андрея Малинич, Одетты Империале.

Оркестр «BLACK SEA» под руководством молодого, эксцентричного дирижёра Олеси Пистовой и ведущего праздничного шоу заслуженного артиста Украины Евгения Бубера!

Прозвучит музыка любви всемирно известных групп и исполнителей: STING, Лары Фабиан, Тони Брекстон, AC/DC,NIRVANA, Andriano Celentano, PINK, NOTRE DAME…

Ккрасивые декорации и световое шоу.

Этот праздник в День всех влюблённых останется у Вас в памяти надолго.

Сделайте подарок своим ЛЮБИМЫМ!

Начало концерта в 19:00.

Цена билетов 200 — 670 грн.

Купить билет можно здесь.