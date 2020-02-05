Житель Молдовы вёз в микроавтобусе мотоцикл, в котором нашли рацию и пулемёт

В пункте пропуска «Староказачье» на границе с Молдовой в Одесской области обнаружили спрятанный товар военного назначения.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Во время проверки микроавтобуса, которым гражданин Молдовы вёз с Украины мотоцикл с коляской, смотровая группа нашла в мотоцикле радиостанцию ​​«Р-105» и штатив к пулемёту (товары военного назначения, подлежащие государственному экспортному контролю)», — говорится в сообщении.

После составления соответствующих процессуальных документов микроавтобус, мотоцикл, рацию и штатив к пулемету были изъяты. «Временно», — заверили молдованина сотрудники таможни.

Как сообщала Одесса News, в конце января совместной межведомственной группой правоохранителей в международном пункте пропуска для воздушного сообщения «Одесса» разоблачено и прекращено функционирование международного канала торговли людьми.

Фото: Госпогранслужба