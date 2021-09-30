В Одессе будет представлена самая длинная галерея под открытым небом

2 и 3 октября в Одессе, вдоль Трассы здоровья, будет представлена самая длинная галерея под открытым небом.

Мероприятие приурочено к годовщине со дня рождения основоположника развития поколения талантливых художников Одессы Кирияка Константиновича Костанди.

В выставке планируют принять участие более 100 художников со всей Украины. Также в экспозиции будут представлены работы лучших учеников Одесской художественной школы имени К.Костанди, студентов художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета имени К.Д.Ушинского, художественного факультета Одесской государственной академии строительства и архитектуры, художников Союза маринистов Одессы.

Выставка будет располагаться от набережной Малого Фонтана до пляжа «Дельфин».

Все работы художников можно будет приобрести. Также посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах от художников.

Время проведения мероприятия — с 10:00 до 19:00.

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