Борьба с коррупцией: Морская администрация поднимет зарплаты сотрудникам

Государственная служба морского и речного транспорта (Морская администрация) планирует поднять зарплаты служащим более чем в два-три раза за счёт создания спецфонда.

Об этом сообщил глава ведомства Виталий Киндратив в интервью Интерфакс-Украина.

«Сегодня нормальная средняя заработная плата – это около 14 тыс. грн. То есть, мы должны понимать, что люди, которые находятся в порту, постоянно контактируют с бизнесом. И от их решений – прозрачных или непрозрачных – многое зависит», – сказал Киндратив в интервью агентству.

Киндратив считает нынешнюю зарплату «издевательством», уровень которой не позволяет «нанять нормальных людей и платить приличные деньги нормальным людям, которые ещё есть в наших рядах».

Он отметил, что средняя зарплата в Морадминистрации сегодня составляет 14 тыс. грн, из расчёта 11 тыс. грн в регионах, и 18 тыс. грн в центральном аппарате.

Кстати. Пл данным Минфина, средняя заработная плата по Украине составляет 14 тыс. грн.

В Морадминистрации совместно с НАПК проработали коррупционные риски, которые могут быть в Морской администрации и теперь планируют максимально уйти в регламенты и процедуры, чтобы минимизировать человеческий фактор при принятии любых решений.

Виталий Киндратив считает, что «достойная заработная плата и нулевая толерантность к коррупции» приведёт ведомство к нулевой коррупции.

Глава ведомства также напомнил, что существует «административный сбор», который платят суда и который направлен на обеспечение работы Морской администрации.

«У нас этот административный сбор идёт напрямую в бюджет. И сейчас мы работаем над изменениями закона, чтобы сделать спецфонд на содержание Морской администрации, который будет наполняться из этого административного сбора. И когда мы создадим спецфонд, мы сможем поднять заработную плату, привлечь хороших специалистов и снизить коррупционные риски», — подчеркнул глава Морадминистрации.

Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров 4 августа назначил Виталия Киндратива на должность председателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины (Морской администрации).

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