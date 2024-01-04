С 1 января в Украине изменились минимальная зарплата и прожиточный минимум

1 января вступил в силу Закон «О государственном бюджете на 2024 год», согласно которому в этом году будут дважды повышать минимальную зарплату.

С 1 января её размер вырастет с установленных в октябре 2022 года 6700 грн до 7100 грн, — сообщает «Экономическая правда«.

Отмечается, что почасовая минимальная зарплата повысится до 42,6 грн.

Второе повышение состоится 1 апреля — до 8000 грн и 48 грн соответственно.

Изменится и размер прожиточного минимума: 3 023 грн – для трудоспособных лиц, 2 563 грн – для детей до шести лет, 3 196 грн – для детей от шести до восемнадцати лет, 2 361 грн – для лиц, потерявших трудоспособность. Общий показатель прожиточного минимума вырастет с нынешних 2589 грн до 2920 грн.

Одесса News информировала, что по заверению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пенсии, зарплаты учителям и врачам в 2024 году будут выплачиваться в срок.

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