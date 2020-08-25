Рада увеличила минимальную зарплату до 5 тысяч гривен, о пенсиях — ни слова

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», согласно которому с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата будет составлять 5 тысяч гривен.

Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Закон определяет повышение минимальной заработной платы и установление её с 1 сентября в месячном размере 5 тысяч гривен (рост на 5,86%).

В то же время с целью сохранения соотношения между размерами должностного оклада работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (ЕТС) и минимальной заработной платой, которое сложилось в текущем году, предусмотрено увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС и установление его в размере 2 225 грн (повышение составит 5,86%).

Поднятие пенсий на заседании Верховной Рады не обсуждалось.

Кстати. На сегодня минимальная зарплата в госбюджете-2020 заложена на уровне 4 723 грн.

Как сообщала Одесса News, по мнению заместителя министра финансов Романа Ермоличева, в Украине на 36 тысяч учителей больше, чем необходимо.