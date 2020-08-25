Одесская теннисистка вышла в третий раунд турнира в Нью-Йорке

Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская во втором раунде турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке победила американку Бернарду Перу — 7:6, 4:6, 6:3 и вышла в третий раунд.

Об этом сообщает XSPORT.

Ястремская (25-я в рейтинге WTA) добыла очень непростую победу. В конце первого сета она на классе перевела игру на тай-брейк и выиграла его — 7:6. Во второй партии одесситка едва не снялась с матча из-за травмы, но после медицинской помощи решила доигрывать. Как следствие, сет она проиграла — 4:6.

В решающей партии Ястремская выиграла несколько подач соперницы и довела дело до победы — 6:3.

В третьем круге Ястремская сыграет против японки Наоми Осаки (10-я в рейтинге WTA).

Тренер второй ракетки Украины Даяны Ястремской Саша Бажин признался, что не ждёт матча своей нынешней подопечной против своей прошлой подопечной Наоми Осаки в третьем круге Western&Southern Open:

«Это здорово, что Даяна выиграла матч. Она упорно боролась. Это была большая трёхсетовая борьба и я рад, что ей удалось справиться. Думаю, Даяна немного устала, но также она в предвкушении от игры с Наоми Осакой завтра. Я – нет, скажу вам честно (смеётся). Но дело ведь не во мне, так что я рад, что она в таком настроении».

Кстати. В первом раунде турнира Western&Southern Open, который в этом году из-за пандемии перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк, Ястремская победила американку Винус Уильямс.