Что искало ГБР в Одесской мэрии

23 июня работники Государственного бюро расследований проводили обыски в Одесском горсовете по делу закупки бесплатных онлайн-учебников на общую сумму 13 миллионов гривен.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«В рамках расследования уголовного производства по факту закупки онлайн-учебников, которые были в свободном доступе, проводят 16 санкционированных судом обысков по месту работы и проживания лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, 18 июня 2018 года должностные лица Департамента экономического развития Одесского городского совета на основании недостоверных данных объявили и провели тендер на закупку онлайн-учебников. По его результатам с частным предприятием был заключён договор и произведена оплата услуг на сумму 13 млн грн.

Частное предприятие, которое было признано победителем тендера, «предоставило доступ» к ресурсу с учебниками, находившимися в свободном доступе на сайте Министерства образования.

В 2019 году должностные лица повторно внесли заведомо недостоверные сведения об эффективности реализации указанной программы и внесли соответствующие изменения в Городскую целевую программу поддержки инвестиционной деятельности на территории города Одессы на 2019-2021 годы по вопросам необходимости финансирования указанных мероприятий.

Следствием установлено, что должностные лица привлекали к участию в проведении тендеров заранее согласованных участников, обеспечивающих завышение стоимости услуг. В дальнейшем бюджетные средства присваивались путём перечисления на счета подконтрольных субъектов хозяйствования с последующим переводом их в наличность и распределением между всеми участниками схемы.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года сотрудники ГБР и прокуратуры проводили следственные действия в помещениях Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в рамках уголовного производства относительно служебной халатности со стороны работников ГСЧС при проверках состояния противопожарной безопасности в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.