В Одессе открылась выставка работ погибшего на фронте фотохудожника Дениса Кривого

До 29 февраля в Одесском музее западного и восточного искусства будет открыта выставка работ фотохудожника Дениса Кривого, погибшего в мае прошлого года в Бахмуте.

Все собранные на выставке деньги пойдут на приобретение дронов для подразделения ССО, в котором служил Денис.

Экспозиция насчитывает 130 работ, на которых изображена природа национального парка «Бугский Гард» и 11 работ фотомастера, посвящённых красоте Черноморского побережья.

Денис Кривой – фотограф-естествоиспытатель. Печатался в National Geographic Ukraine, был победителем многих международных конкурсов, входил в топ-100 лучших фотографов мира. Волонтёр. Доброволец. Служил старшим оператором-огнемётчиком.

Стоимость билетов 100/50 гривен.

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ

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