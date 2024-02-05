Эстония передала Украине новый пакет военной помощи

Эстония передала новую партию военной помощи Украине.

Об этом сообщило министерство обороны Эстонии, пишет издание ГОРДОН.

В новый пакет вошли, в частности, противотанковые ракеты Javelin. Также силы обороны Украины получат пулемёты, боеприпасы для стрелкового оружия, различную наземную и водную технику.

«Последние события в Европе показывают, что поставки необходимых ракет и другой военной помощи Украине будут продолжаться в больших масштабах, и этим мы вместе с нашими союзниками даем чёткий сигнал Кремлю, что будем продолжать поддерживать Украину до победного конца», – сказал министр обороны Ханно Певкур.

По соображениям безопасности точное количество, время прибытия и местоположение помощи не разглашаются, говорится в сообщении.

Для справки. Эстония активно поддерживает Украину в её борьбе против страны-агрессора РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины. Эстония уже передавала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатомёты, миномёты, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки.

О последнем пакете военной помощи на €80 млн минобороны Эстонии объявляло в декабре 2023 года. С 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти €500 млн, или около 1,4% ВВП страны.

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