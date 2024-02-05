Минобороны Нидерландов начало подготовку к доставке в Украину ещё 6 истребителей F-16

Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке в Украину ещё шесть истребителей F-16 вдобавок к уже обещанным.

Об этом сообщила 5 февраля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в соцсети Х.

Таким образом, общее количество самолётов F-16, которые на данный момент страна готовит для Украины, достигнет 24, отметила министр.

«Превосходство Украины в воздухе имеет важное значение для противодействия российской агрессии», – написала Оллонгрен.

В министерстве обороны Нидерландов объяснили, что эти шесть истребителей готовились к продаже частной компании Draken International. Обе стороны пришли к выводу, что продажа и поставка этих F-16 не состоятся в краткосрочной перспективе, говорится в сообщении. Нидерланды предложили Draken возможность приобрести в будущем шесть F-16. Это произойдёт при условиях, которые ещё предстоит определить.

«Шесть самолётов теперь добавятся к 18 F-16, которые готовятся к поставке в Украину. Остальные 18 самолётов предназначены для учебного центра F-16 в Румынии», – сообщили в министерстве.

Предоставить Украине F-16 после завершения обучения пообещали также Дания, Норвегия и Бельгия. Планируется, что первые истребители Воздушные силы ВСУ получат в конце зимы или весной 2024 года.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года первая группа украинских пилотов завершила в Великобритании базовую программу обучения к полётам на истребителях F-16.

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