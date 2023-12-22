Нидерланды начали подготовку к передаче Украине первых 18 истребителей F-16

Нидерланды приняли решение о начале подготовки к передаче Украине первых 18 американских истребителей F-16.

Об этом в ходе телефонного разговора 22 декабря президенту Украины Владимиру Зеленскому заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщил в Telegram Зеленский.

«Также поблагодарил Нидерланды за активную поддержку начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и отметил важность скорейшего предоставления нашей стране долгосрочной помощи ЕС в объёме €50 млрд», – отметил Зеленский.

Помимо этого, собеседники обсудили развитие событий на фронте, ситуацию в Чёрном море и текущие военные нужды Украины, включая артиллерию, беспилотники и средства противовоздушной обороны.

«Мы договорились продолжить нашу совместную работу по гарантиям безопасности в соответствии с Вильнюсской декларацией G7. Также обсудили следующую встречу советников по поводу формулы мира и усилия по дальнейшей консолидации международной поддержки украинского видения справедливого мира», – подчеркнул глава государства.

Подготовку к передаче Украине F-16 в соцсети Х подтвердил и сам Рютте.

«Проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Передача F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины. Помимо разрешения на экспорт, для того, чтобы поставка могла состояться, необходимо также выполнить ряд других требований, включая требования к персоналу и инфраструктуре. Это решение подтверждает неизменную приверженность Нидерландов предоставлению Украине поддержки, необходимой ей для ответа на продолжающуюся российскую агрессию», – отметил премьер-министр Нидерландов.

Он также заявил, что «впечатлён прогрессом Украины» на пути к членству в ЕС.

«Я и Нидерланды готовы помочь Украине, поскольку она продолжает работать над реформами, которых требует процесс присоединения. Я также заверил президента Зеленского, что Нидерланды приложат все усилия, чтобы обеспечить достижение соглашения на заседании Европейского совета в феврале 2024 года о финансовой поддержке со стороны ЕС», – добавил Рютте.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года Нидерланды передали пять истребителей F-16 в Европейский учебный центр (EFTC) в Румынии для подготовки румынских и украинских пилотов.

Одесса News также сообщала, что в сентябре 2023 года в США стартовала подготовка пилотов из Украины для полётов на американских истребителях F-16, которая на том этапе заключалась в проведении языковых курсов в штате Техас.

Экс-министр обороны Украины Резников заявлял, что ожидает появления F-16 на фронте весной 2024 года.

11 июля 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных лётчиков на истребителях F-16. По состоянию на 23 августа, как заявили в Офисе Президента Украины, в авиационную коалицию вошло 14 стран.

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обучение украинских пилотов и инженеров на F-16 продолжается в Дании. Часть наших лётчиков успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к лётной подготовке. Также Украина и Дания договорились начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине. Правительство Дании приняло решение передать Украине 19 самолётов F-16.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy