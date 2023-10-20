Зеленский отреагировал на речь Байдена о поддержке Украины: «Мощное выступление»

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября поблагодарил президента США Джо Байдена за его обращение к американскому народу в поддержку Украины.

Об этом Глава государства написал в Х.

«Я благодарю президента США Джо Байдена за его мощное выступление. Вместе мы не позволим ненависти разрушить свободу, и мы не позволим террористам разрушить демократию», – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина благодарна США за всю поддержку и за непоколебимую веру Соединённых Штатов в то, что гуманизм, свобода, независимость и основанный на правилах международный порядок всегда должны торжествовать.

«Наша общая цель – защитить свободный образ жизни для всех наших народов. Мир, особенно страны, сталкивающиеся с агрессией и терроризмом, надеются, что Америка возглавит дело по сохранению нашей общей свободы», – указал гЗеленский.

Он также отметил, что «непоколебимая двухпартийная поддержка Украины в Соединённых Штатах невероятно воодушевляет всех наших воинов и всю нашу нацию».

«Инвестиции Америки в оборону Украины обеспечат долгосрочную безопасность для всей Европы и мира», – убеждён Зеленский.

Одесса News опубликовала текст выступления Байдена с незначительными сокращениями.

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