Куда пойти в Одессе на выходных 23-24 декабря

23-24 декабря одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

23 декабря Украинский театр представляет эксклюзивную праздничную программу в исполнении виртуозных музыкантов и прекрасных вокалистов. Энергия джаза, красота фольклора и магия этнических инструментов – составляющие незабываемого вечера. Бесценный музыкальный подарок для публики. Красивая праздничная программа в исполнении профессионального оркестра. Приятные впечатления, которые останутся с вами надолго. Приходите к 16 часам.Стоимость билетов от 80 гривен. Адрес театра: ул. Пастера, 15.

23 декабря самые популярные персонажи и знаменитый сюжет на сцене Одесской областной филармонии. В программе шоу «MINECRAFT против BRAWL STARS» – весёлые интерактивы, энергичные танцы, непредсказуемые путешествия во времени и пространстве и много другого интересного. Дети смогут лично пообщаться с любимыми героями и вместе с ними поучаствовать в невероятных приключениях. Стоимость билетов от 100 гривен. Детям до 4 лет бесплатно без предоставления отдельного места. Приходите к 16 часам. Адрес: ул. Бунина, 15.

23 декабря спектакль по рассказам Г.А.Голубенко «Рыжий Город» — ещё одно трепетное, трогательное, волшебное признание в любви к Одессе. И, в то же время, лёгкое, наивное, мальчишеское хулиганство, потрясающее своей яркостью, сочностью, остроумием и интеллигентностью. В роли Одессита – Борис Барский. Продолжительность спектакля 80 минут. Цена билетов от 180 гривен. Приходите к 18:00 в Дом клоунов, театр «Маски» по ул.Ольгиевская. 23.

С 23 декабря по 14 января программу «Праздничный подарок» предлагает посмотреть Одесский государственный цирк. Невероятная хореография, интерактивные эффекты и впечатляющая акробатика придают шоу солидности, присущей спектаклям мирового уровня. Уникальные пони, грациозные лошадки, послушные кошки со смелыми акробатами, воздушными гимнастами, весёлым клоуном и Санта Клаусом подготовили настоящий новогодний сюрприз всем, кто любит цирк. Начало представлений в 11.00. 13.00 и 16.00. Цена билетов от 150 до 450 гривен. Адрес: ул. Коблевская, 25.

23-24 декабря спектакль «Украденное Рождество» состоится в Одесском областном театре кукол. Это добрая новогодняя сказка для самых маленьких зрителей. Увлекательный сюжет и яркие украшения. Событие, которое зажжёт огоньки радости в детских глазках. Приходите к 11 или 13 часам. Стоимость билетов от 250 гривен. Адрес: ул. Пастера, 15-а.

24 декабря в Одесском национальном академическом театре оперы и балета зазвучат величественная органная музыка и совершенный вокал в концертной программе «Праздничная фантазия». Длительность концерта 2 часа. Приходите к 16 часам. Стоимость билетов от 100 до 550 гривен.

До 25 декабря в Одесском Международном культурном центре UNION выставка «Украина – Великобритания: пути сотворчества». Экспозиция представляет работы украинских художников центральной Украины и Юга и их коллег из Великобритании. Здесь представлена графика классиков английской школы Сингглетона и Джиллбенко и современного британского живописца Алана Ланкастера. Большинство работ предоставлены для участия в экспозиции народными, заслуженными художниками Украины, членами Национального союза художников Украины, выполнены в технике масляной живописи. Их объединяет мастерство исполнения и любовь к родной земле. Адрес: ул. Троицкая, 43.

До 1 января галерея ARTODESSA Летнего театра одесского Городского сада приглашает на выставку живописи «Одесса морская». Представлены работы художников из разных городов Украины: Одессы, Киева, Львова, Харькова, Николаева, Черновцов, Луцка. Проект готовился более двух лет. 29 участников представили 49 картин.

До 15 января в Доме Блещунова выставка «Общество потерянных рукавичек», созданная по мотивам книги одесской писательницы Оксаны Масловой. Одесская художница, мультипликатор и иллюстратор Ирина Потапенко создала в книге сказочную атмосферу новогодней Праги, и именно эту атмосферу увидят посетители на выставке. Также представят куклы и инсталляции коллекционеры кукол и игрушек Елена и Сергей Филиппов. Адрес: ул. Польская, 19. Музей работает с четверга по воскресенье с 11:00 до 17:00.

До 21 января в Одесском музее западного и восточного искусства выставка художников Сергея Белика, Олега Димова и Дмитрия Евсеева “Paradise Lost”. Внешне “понятные”, реалистичные образы скрывают философские и богословские идеи авторов. Работы наполнены неожиданными сюжетами и деталями, каждые из которых не случайны. Выставка открыта ежедневно, кроме среды, с 12 до 17 часов. Адрес: ул.Пушкинская, 9. Стоимость билета – 100 грн.

Уютных, мирных выходных!

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