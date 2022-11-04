Одесский областной театр кукол приглашает посмотреть историю Аладдина и Жасмин

5 ноября на сцене Одесского областного театра кукол спектакль «Аладдин».

Мюзикл для всей семьи — версия знаменитой восточной сказки о том, как бедный юноша Аладдин добивается руки дочери султана — красавицы Жасмин. В этом ему помогает чудесная волшебная лампа, в которой заточён всемогущий джинн, исполняющий любое желание хозяина лампы, — стоит лишь потереть её.

Но даже великий джин не смог бы помочь, если бы у Аладдина не было бы такой прекрасной души. И, конечно же, преодолев все трудности, любовь и доброта побеждают зло и ненависть!

Автор — Михаил Крупник (по мотивам арабской народной сказки). Режиссёр-постановщик — Владислав Кутуев.

Продолжительность 55 минут.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

Начало в 11.00.

Адрес театра: ул.Пастера, 15.

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