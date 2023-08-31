В Дании украинские лётчики приступают к лётной подготовке обучения на F-16

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 31 августа поговорил по телефону с начальником Штаба обороны Дании генералом Флеммингом Лентфером. Речь шла об обучении украинских лётчиков пилотированию самолётами F-16.

Об этом Валерий Залужный сообщил в Telegram.

«В фокусе – обучение украинских пилотов и инженеров на F-16, которое продолжается в Дании. Генерал Лентфер сообщил, что часть наших лётчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к лётной подготовке», – говорится в сообщении.

Кроме того, Украина и Дания договорились начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине, проинформировал главнокомандующий ВСУ.

«Поблагодарил весь датский народ, правительство за принятое решение передать Украине 19 самолётов F-16 и всестороннюю поддержку в борьбе с российским агрессором», – добавил Залужный.

Как сообщала Одесса News, США одобрили передачу Украине американских истребителей F-16 от Дании и Нидерландов после завершения обучения украинских пилотов. 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных лётчиков на истребителях F-16. В ОПУ заявили 23 августа, что в воздушной коалиции уже есть 14 стран.

19 августа министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты уже начали обучение на F-16. В тот же день командующий ВС ВСУ Николай Олещук проинформировал, что украинские лётчики уже поехали на обучение в Великобританию и Швецию. 20 августа во время визита в Данию Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских пилотов, которые учатся на авиабазе Fighter Wing Skrydstrup.

В минобороны Нидерландов заявили, что намерены передать Украине практически все свои 42 самолёта F-16 (несколько истребителей останется в стране для обучения украинских пилотов). О планах передать F-16 Украине сообщили также власти Норвегии.

Резников ожидает появления F-16 на фронте весной 2024 года.

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