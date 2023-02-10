Во время массированной атаки 10 февраля российские оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету. Большинство из них было сбито силами противовоздушной обороны.

Об этом проинформировал пресс-центр Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

«С воздуха враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, выпускавшими ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска. С кораблей в Чёрном море – крылатыми ракетами морского базирования типа «Калибр». По состоянию на 11.30 противник совершил 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, «Калибр» (в том числе ночные пуски). Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил и других составляющих сил обороны Украины уничтожена 61 крылатая ракета врага», – говорится в релизе.

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ также атаковала Украину семью дронами Shahed (пять из них сбили), а также использовала до 35 зенитных ракет из систем С-300.

«Удары ракетами комплекса С-300 были нанесены из Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмака», – добавил он.

Как сообщала Одесса News, ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара.

Согласно данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, есть попадания в энергообъекты в шести областях Украины, во многих регионах введены аварийные отключения света. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

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