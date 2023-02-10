Энергосистема Украины испытала сегодня 14-й массированный ракетный удар и ночью – 16-ю атаку враждебными беспилотными летательными аппаратами.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Отмечается, что основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольтной сети. География поражений – восточные, западные и южные регионы Украины.

«Наиболее сложная ситуация сейчас в Харьковской области. Сейчас там продолжаются аварийные отключения. Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях. Дефицит в энергосистеме – значителен», — говорится в сообщении.

Ремонтные бригады «Укрэнерго» уже занимаются ликвидацией последствий прилётов и приступают к аварийно-восстановительным работам.

В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определённых лимитов.

Обнародованный ранее график проведения измерений фактического потребления электроэнергии отменён. Новое расписание проведения измерений и необходимого для этого снятия ограничений потребления будет сообщено дополнительно.

Как сообщала Одесса News, 10 февраля в 10:18 две российские крылатые ракеты «Калибр» осуществили пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова.

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