«Укрэнерго» меняет лимиты потребления электроэнергии

По всей Украине, начиная с 8 февраля, будут изменены лимиты потребления электроэнергии.

По информации Национальной энергетической компании «Укрэнерго», в каждой области в один день в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений.

«Это необходимо для того, чтобы были произведены измерения фактического потребления в каждой области», — говорится в сообщении.

На практике это будет выглядеть так: поочерёдно в каждой области на один день будут полностью сняты ограничения потребления. Поскольку в энергосистеме дефицит мощности, вызванный российскими атаками, одновременно в областях, где не производятся замеры в конкретный день, лимиты потребления могут быть несколько снижены. Более конкретную информацию дадут в облэнерго.

Но энергетики будут делать всё возможное, чтобы потребители не испытали дополнительный дискомфорт из-за проведения измерений.

Зачем нужны измерения? «Благодаря этому мы сможем увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Такое исследование, называемое режимным измерением, позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы. Такие измерения позволят учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления», — пишут энергетики.

Считается, что полученные результаты измерений, которые будут учитывать изменения в численности населения и размещении предприятий, позволят «Укрэнерго» скорректировать объёмы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение имеющейся в системе мощности по регионам.

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру ориентировочный график режимных измерений таков:

8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;

9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;

10 февраля: Волынская, Киевская область;

13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;

14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;

15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;

16 февраля: Днепропетровская область;

17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;

20 февраля: Львовская, Одесская.

Как сообщала Одесса News, 6 февраля в Одессе состоялось очередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на областном и государственном уровне, обсуждавшее ситуацию со светом в Одессе и области.

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