Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко побывал в Одесской областной глазной больнице инвалидов войны.

По информации пресс-службы Одесской облвоенадминистрации, в этом госпитале сейчас продолжаются ремонтно-строительные работы, проводится оснащение лечебных кабинетов и палат и установка нового современного оборудования, в частности, уже приобретены рентген-аппарат и УЗИ-аппарат.

«Досадно, но факт, состояние этого сооружения было крайне запущенным: текущий ремонт не проводился последние 30 лет, неработающая канализация, отсутствует система охраны пожарной безопасности, некачественное техническое обслуживание лифтов, устаревшее оборудование», — отметил Максим Марченко.

По его словам, сейчас усилия областных властей сконцентрированы на том, чтобы Одесский областной глазной госпиталь инвалидов войны стал приоритетным заведением в системе здравоохранения области по физической и неврологической реабилитации военнослужащих, особенно тех, которые получили ранения на войне, ветеранов войны, участников боевых действий, членов семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины.

«Мы прекрасно понимаем, что в условиях полномасштабной войны необходимо иметь медицинское учреждение для реабилитации раненых военных. Предпринимаются все возможные шаги по привлечению средств благотворительных фондов и бюджетных финансовых ресурсов в рамках целевых медицинских программ», — сказал глава ООВА.

Максим Марченко также дал поручение разработать проект ремонта третьего и четвёртого этажей больницы.

«Мы сделаем всё, чтобы в Одессе был свой госпиталь, в котором внедрят опыт ведущих мировых реабилитационных центров, учтут и адаптируют самые эффективные клинические реабилитационные установки. А наши медики уже учатся мировым методам медицинской и психологической реабилитации, чтобы в дальнейшем помогать нашим защитникам», — заверил руководитель области.

Как сообщала Одесса News, по инициативе главы ООВА Максима Марченко с целью обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения в медицинских учреждениях запланировано бурение артезианских скважин и установка систем доочистки воды на территории Одесского областного онкологического диспансера, областной клинической больницы, областной детской больницы, областного центра психического здоровья и Дунайской областной больницы в Измаиле.

Фото: ООВА

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