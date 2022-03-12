Максим Марченко получил письмо из Японии: что в нём

На имя Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко поступило письмо из Японии от губернатора префектуры Канагава Куроива Юдзи.

Об этом сообщает Одесская облвоенадминистрация на своей странице в Facebook.

В письме говорится:

«Префектура Канагава и Одесская область подписали в 1986 году совместное заявление о развитии дружественных обменов, основанное на нашем желании способствовать доброжелательности между народами Японии и Украины и мира во всём мире. С тех пор мы проводили обмены в сфере культуры, медицины.

24 февраля Россия начала вторжение в Украину, унося и угрожая ценной жизнью людей, в том числе и Одесской области. Я не могу не испытывать сильный гнев и глубокую печаль.

Это нарушение суверенитета и территории другой страны, что является грубым нарушением международного права. Я действительно считаю, что это досадно с сильным возмущением.

Сегодня у меня была встреча с Послом Украины в Японии Сергеем Корсунским. Я передаю вам наше намерение помочь, и правительство префектуры Канагава прилагает все усилия и работает для поддержки эвакуированных из Украины. Мы подтверждаем желание продолжать сотрудничество и дальше.

Я разделяю горе украинского народа, переживающего чрезвычайные трудности. Мы хотели бы сделать всё возможное, чтобы помочь вам, поэтому, пожалуйста, сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо запросы.

От имени граждан Канагавы и как старый друг, я беспокоюсь о безопасности украинского народа. Желаю скорейшего урегулирования борьбы и достижения мира».