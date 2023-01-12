Марченко планирует больницы Одессы и Измаила снабжать артезианской водой

Заведения здравоохранения Одесской области будут обеспечены альтернативным водоснабжением.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что с целью обеспечения альтернативным питьевым водоснабжением здравоохранительных учреждений, Одесской областной военной администрацией при поддержке International Medical Corps начат проект по строительству артезианских скважин, с установкой систем доочистки воды.

11 января начаты работы по бурению артезианской скважины на территории Одесского областного центра психического здоровья.

«Учитывая постоянную угрозу ракетных ударов врага, в результате которых повреждаются, разрушаются и обесточиваются объекты критической инфраструктуры, перед нами стоит один из важнейших вопросов – обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения в медицинских учреждениях», — сказал начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По его словам, в рамках этого проекта запланировано бурение артезианских скважин и установка систем доочистки воды на территории Одесского областного онкологического диспансера, областной клинической больницы, областной детской больницы, областного центра психического здоровья и Дунайской областной больницы в Измаиле.

Работы планируется завершить в течение нескольких месяцев, — заверил глава ООВА.

Как сообщала Одесса News, на прошлой неделе проведён мониторинг питьевой воды в Одессе — исследовано 18 проб на санитарно-микробиологические и 17 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы отвечали нормативным требованиям.

Фото: ООВА

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