Марченко планирует больницы Одессы и Измаила снабжать артезианской водой

Заведения здравоохранения Одесской области будут обеспечены альтернативным водоснабжением.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Одесской областной военной администрации.
Отмечается, что с целью обеспечения альтернативным питьевым водоснабжением здравоохранительных учреждений, Одесской областной военной администрацией при поддержке International Medical Corps начат проект по строительству артезианских скважин, с установкой систем доочистки воды.
11 января начаты работы по бурению артезианской скважины на территории Одесского областного центра психического здоровья.
«Учитывая постоянную угрозу ракетных ударов врага, в результате которых повреждаются, разрушаются и обесточиваются объекты критической инфраструктуры, перед нами стоит один из важнейших вопросов – обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения в медицинских учреждениях», — сказал начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
По его словам, в рамках этого проекта запланировано бурение артезианских скважин и установка систем доочистки воды на территории Одесского областного онкологического диспансера, областной клинической больницы, областной детской больницы, областного центра психического здоровья и Дунайской областной больницы в Измаиле.
Работы планируется завершить в течение нескольких месяцев, — заверил глава ООВА.
Как сообщала Одесса News, на прошлой неделе проведён мониторинг питьевой воды в Одессе — исследовано 18 проб на санитарно-микробиологические и 17 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы отвечали нормативным требованиям.
Фото: ООВА
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