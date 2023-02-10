Чиновников Одесской железной дороги ждёт суд за взятку в 200 тысяч гривен

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц одного из управлений Одесского регионального филиала АО «Укрзализныця» по факту получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, должностные лица, ответственные за выполнение мер по предотвращению экономических правонарушений на железной дороге, наладили незаконную схему получения взяток от сотрудников производственного подразделения регионального филиала.

Отмечается, что чиновники обнаружили в этом подразделении излишки дизельного топлива и стали шантажировать его сотрудников, требуя для себя ежемесячного жалования в сумме 100 тысяч гривен — «за не создание препятствий в их деятельности».

Чиновники также подстрекали руководство производственного подразделения к хищению товарно-материальных ценностей Одесской железной дороги.

Правоохранители задержали дельцов «на горячем» при получении очередного транша неправомерных средств.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года сотрудники аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця» ликвидировали схему хищения 250 тонн дизельного топлива в локомотивном депо «Одесса-Сортировочная».

Фото: Одесская облпрокуратура

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