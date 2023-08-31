Спасатели тушили массовый пожар в садовом кооперативе в Одесском районе

Спасатели 30 августа ликвидировали пожар в садовом кооперативе за пределами села Николаевка Одесского района и гараж с автомобилем в городе Белгород-Днестровский.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

В 14:19 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Одесском районе, за пределами села Николаевка, возник пожар на территории садового кооператива. Прибывшие на 9 единицах спецтехники 40 человек личного состава установили, что горит не только трава и кустарники, но и хозяйственные постройки, «поэтому была быстро проведена аэроразведка для правильного решения по защите дачного массива и локализации пожара».

«Пожар удалось локализовать в 16:03 и полностью ликвидировать в 17:32 на площади 15 гектаров. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом. К счастью, погибших и пострадавших нет», — говорится в оперативной сводке спасателей.

Ранее, в 12:37, поступило сообщение о возгорании автомобиля в Белгород-Днестровском на улице Коммунальной.

По прибытию спасателей было установлено, что произошло возгорание мусора в гараже.

Отмечается, что пожар был локализован в течение 10 минут, а в 13:01 полностью ликвидирован на площади 2 кв.м.

«В результате самостоятельного тушения пожара получил ожоги нижних конечностей владелец гаража 1970 года рождения, который был госпитализирован в медучреждение. От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 9 пожарных», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 27 августа спасатели ликвидировали пожар в Приморском районе Одессы в доме-памятнике архитектуры по переулку Маяковского.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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