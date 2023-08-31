В бою за Украину погиб житель Одесской области Анатолий Цонев, светлая ему память

51-летний уроженец села Виноградовка в Болградской громаде Одесской области, солдат территориальной обороны Анатолий Цонев погиб 9 июля во время выполнения боевого задания в Сумской области.

Об этом сообщили в Болградской районной госадминистрации.

У погибшего воина осталась жена и двое сыновей.

Анатолий родился и всю жизнь провёл в родном селе, окончил местную школу. Рано женился. Семья вела предпринимательскую деятельность, выращивала в инкубаторе домашнюю птицу.

В марте 2022 года Анатолий добровольно вступил в ряды территориальной обороны вместе с сыновьями. Солдат участвовал в боях за Бахмут.

Похоронили солдата 11 июля в Виноградовке.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года в бою с российскими захватчиками погиб житель Петропавловской территориальной громады Белгород-Днестровского района Одесской области Игорь Аршер.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА/Facebook

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