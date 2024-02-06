ЧАО «Украинское дунайское пароходство» готовит к модернизации первое самоходное судно.

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

«На теплоходе «Капитан Антипов» на нашем заводе выполнен ремонт корпуса и крышек люкового закрытия. Корпус, трюмы, крышки – заново окрашены. Восстановлено всё, кроме двигателей: винто-рулевой комплекс, механизмы, насосы. Главные и вспомогательные двигатели планируем заменить на австрийской верфи ÖSWAG. Начало работ запланировано на апрель этого года», — говорится в сообщении.

По словам Москаленко, в Австрии на судне будут установлены более мощные, экономичные и на порядок более экологичные двигатели, соответствующие Stage5. Они уже законтрактованы.

Отмечается, что «Капитан Антипов» – пилотный проект, который пароходство финансирует из собственной прибыли. В дальнейшем будут модернизированы ещё 4 «самоходки», требующие значительно большего ремонта.

Следующие этапы программы УДП будут реализовываться с привлечением финансирования от международных партнёров.

«Программа модернизации – это, прежде всего, новые рабочие места в Украине. Привлечённые под проект инвестиции придут в экономику Украины. Это налоги и отчисления в украинский госбюджет, которые так нужны стране во время войны», — резюмировал Москаленко.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2023 года Украинское Дунайское пароходство завершило все ремонтные работы на сухогрузе «Вилково», которое 10 лет находилось в бербоут-чартере частной компании и было возвращено в оперирование УДП.

Фото: Дмитрий Москаленко/Facebook

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