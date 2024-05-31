В Одессе провели переговоры министры обороны Германии и Украины

30 мая руководители оборонных ведомств двух стран — министр обороны ФРГ Борис Писториус и министр обороны Украины Рустем Умеров — встретились в Одессе и обсудили текущую ситуацию на фронте и сотрудничество по усилению позиций Украины.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Борис Писториус подчеркнул, что Германия остаётся преданной своим обязательствам поддерживать Украину и объявил о новом пакете военной помощи на 500 млн евро В него будут включены ракеты для системы ПВО IRIS-T, артиллерийские системы, запчасти к танкам Leopard, в частности, двигатели, снайперские ружья.

«Ценю инициативу Германии и их призыв ко всем другим партнёрам укрепить украинскую систему противовоздушной обороны. Это наш приоритет сегодня – мы нуждаемся в большем количестве системе ПВО, ракет и запчастей, чтобы прекратить российский террор против наших городов и сёл. Уверен, что вместе мы сможем остановить российскую агрессию!» – отметил Рустем Умеров.

Как написало издание ГОРДОН, ссылаясь на dpa, по словам Писториуса, поставляемые зенитные ракеты IRIS-T будут средней и малой дальности – SLM и SLS. Кроме того, ФРГ передаст Украине беспилотники для разведки и боя в Чёрном море, миллион патронов, дополнительные боевые машины пехоты Marder, боевые бронированные машины, зенитные танки и оборудование для средств управления и контроля радиоэлектронной борьбы.

Писториус отметил, что с 2025 года ФРГ поставит Киеву 18 новейших колёсных гаубиц, профинансирует обучение для украинских технических специалистов.

Также, по словам военного министра Германии, ещё Украина в этом году получит 19 танков Leopard A1 и Leopard 2A4 от Испании, а Германия выделит €1 млн на их восстановление, техническое обслуживание и ремонт.

Министр Умеров отметил, что Украина должна отстаивать свои стремления и права для того, чтобы вступить в ЕС и НАТО не только де-факто, но и де-юре, поэтому вопрос о нанесении ударов по военным объектам на территории РФ актуален.

«Перед тем, как обсуждать вопросы по ударам Украиной по военным объектам на территории РФ, следует упомянуть вопросы Крыма и Донбасса. Эти вопросы должны быть направлены не украинской стороне, а партнёрам, которые снабжают Украину соответствующими видами вооружения», — сказал Умеров.

ФРГ рассмотрит вопрос о разрешении Украине наносить удары немецким оружием по территории страны-агрессора России, — сообщил на брифинге в Одессе Борис Писториус, его цитирует «Укринформ». Глава немецкого минобороны отметил, что во-первых, канцлер ФРГ Олаф Шольц однозначно сказал, что немецкое оружие можно применять в «рамках международного права». Как указал Писториус, двусторонние договоры существуют «не для того, чтобы их публично обсуждать, проводить некие «красные линии», что терпимо, а что нетерпимо». «В-третьих, это то, что мы будем рассматривать», – добавил министр обороны ФРГ.

По словам Умерова в Facebook, в Одесской области «мы посетили учебный полигон ВСУ, где активно готовятся наши военные. Отдельное внимание было уделено новым технологиям в беспилотных системах. В частности, применению искусственного интеллекта для эффективной работы дронов под действием РЭБ врага», «также были осмотрены оборонные сооружения, защищающие стратегически важные объекты в Одесской области».

Как указало dpa, это был третий визит Писториуса в Украину с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Поездка держалась в секрете по соображениям безопасности до его отъезда из Одессы из-за усиления авиаударов оккупантов по Украине.

Одесса News информировала, что 30 мая 2024 года Государственный секретарь Министерства обороны Швеции Питер Сендволл и Государственный секретарь по иностранным делам Ян Кнутссон с визитом прибыли в Одессу.

Фото: Укринформ, Рустем Умеров/Facebook, dpa

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