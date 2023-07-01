Наталья Могилевская приезжает в Одессу с концертами-моноспектаклями

9 июля Наталья Могилевская даст два концерта моноспектакля «Я дома» в Одесском театре музыкальной комедии им. М. Водяного.

Уникальная и невероятно эмоциональная концертная программа Натальи Могилевской. Проникновенная рефлексия на войну в Украине. Особое событие, что даст силы и вдохновение идти дальше.

Наталья Могилевская – народная артистка Украины, деятель культуры, продюсер и телеведущая, участница таких популярных телепроектов как «Фабрика звёзд», «Голос. Дети», «Танцы со звёздами».

За долгую музыкальную карьеру певица подарила слушателям десятки суперхитов и клипов, за что была отмечена большим количеством престижных музыкальных наград и премий.

С начала полномасштабного вторжения России Наталья Могилевская ведёт активную волонтёрскую деятельность, подчёркивая, что народная артистка в сложные времена обязательно должна быть с народом.

«Я дома» — это собрание песен и стихов Юрия Рыбчинского, в которых отразились все эмоции и слёзы украинцев, это проект-драма, цель которого — не дать погрузить себя в бездну отчаяния, а наоборот – дать надежду, подкрепить веру и помочь каждому найти правильный способ преодолеть страхи войны.

Глубокий моноспектакль покажет, как сейчас можно оставаться светлым и добрым человеком, верить и приближать нашу Победу.

Приходите к 16:00 или 19:00.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

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