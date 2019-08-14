СБУ проверит законность решений сельсовета курортной Затоки

Госархстройинспекция и Служба безопасности Украины (СБУ) по поручению Офиса Президента Украины проверят законность действий Затокского поселкового совета Белгород-Днестровского горсовета Одесской области об утверждении детальных планов территорий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСК).

«В Офис Президента Украины поступило обращение общественной организации «Совет объединения садоводческих кооперативов массива «Каролино-Бугаз» по вопросам нарушения, по мнению заявителя, природоохранного, земельного, водного и градостроительного законодательства на территории Затокского поселкового совета Белгород-Днестровского горсовета Одесской области. Офисом Президента Украины поручено Госархстройинспекции и Службе безопасности Украины, в рамках полномочий, провести всестороннее рассмотрение резонансного дела», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что сейчас ГАСИ занимается организацией внеплановой проверки, по результатам которой будет дана правовая оценка действий объектов надзора и субъектов градостроительства на указанной территории.

Как сообщала Одесса News, по искам Белгород-Днестровской местной прокуратуры суд вернул Затокской местной громаде земли на приморском побережье стоимостью 4,8 миллиона гривен. В 2018 году между представителями громады с. Затока, жителями города Белгород-Днестровского, Одессы и Затокским поселковым советом начался конфликт по поводу утверждения детальных планов территорий. Жители Затоки, Каролино-Бугаза, Одессы и члены кооперативов станций Бугаз, Морская, Лиманская, Каролино-Бугаз, Нагорная, Студенческая организовали ряд протестных акций с требованием отменить решение Затокского поселкового совета о раздаче земельных участков в прибрежной зоне.