Одесситы протестовали против незаконной застройки побережья

3 июля в районе 13 ст. Б.Фонтана состоялась акция протеста против произвола властей и коммерческих структур в отношении застройки одесского побережья.

Организатором акции стала общественная организация «Спільна мета».

Участники акции, возмущённые невыполнением решения Одесского окружного административного суда, по которому застройщику — ООО Калипсо-2007 — было запрещено вести какие-либо работы на 13-й ст. Большого Фонтана, курсировали пешеходным переходом.

В руках у участников акции протеста были плакаты «STOP застройке склонов Фонтана».

Как сообщала Одесса News, 2 июля, накануне приезда в Одессу Президента Украины, ОО «Спільна мета» обнародовала заявление, в котором предупредила, что «если власти не прекратят работы на незаконных стройках и не откроют уголовное производство по невыполнению решению суда, одновременно будут перекрыты множество пешеходных переходов по Одессе и трассах».

«Не слышат по хорошему или по закону, будет по другому более жёстко! У нас нету другого выхода. Нам просто нужно спасать Одессу! По другому не поймут!, — говорится в заявлении.

Фото: «Спільна мета»