Минкульт обжалует решение суда, разрешившего стройку на месте типографии Фесенко в Одессе

Министерство культуры и информационной политики обжаловало решение Одесского окружного админсуда, который отменил предписания министерства о запрете осуществлять любые работы на территории здания бывшей типографии Фесенко и театра «Ришелье».

Об этом говорится в постановлении Пятого апелляционного административного суда Одессы №854/9131/21, внесённого в Единый государственный реестр судебных решений.

«Открыть апелляционное производство по апелляционной жалобе Министерства культуры и информационной политики Украины. Отправить участникам дела копии апелляционной жалобы и прилагаемых к ней материалов, а также копии постановления об открытии апелляционного производства по делу», — говорится в постановлении, подписанным судьёй Александром Яковлевым.

В апелляционной жалобе МКИП требует отменить решение судьи окружного админсуда Любови Токмиловой, признавшей противоправными и отменившей предписания министерства и департамента культуры национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации, которыми компании-застройщику было запрещено проводить работы, а строительство на улицах Ришельевской, 47, 49 признано незаконным.

Как сообщала Одесса News, предписания обязывали застройщика — компанию «Одесса Сити» предоставить Минкульту проектную документацию и получить все предусмотренные законодательством разрешения на проведение работ.

В марте 2021 года МКИП направило компаниям «Одесса-Сити» и «Мартен Групп» предписание о запрете проведения строительных работ до ьнх пор, пока не получат соответствующих разрешений. Позже министр Александр Ткаченко обратился к главе МВД с просьбой обеспечить охрану этих объектов силами полиции.

В апреле-июле представители различных общественных организаций, простые одесситы провели ряд массовых акций протеста против сноса зданий типографии Ефима Фесенко и театра «Ришелье».

5 августа МКИП призвал Одесскую ОГА задействовать все механизмы для недопущения разрушения исторических зданий.

Однако, представители застройщика заявляли, что строители ведут «подготовительные работы», на что разрешений от органов власти не требуется.

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