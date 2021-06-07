Минкульт обратился к Авакову обеспечить в Одессе охрану типографии Фесенко

Министерство культуры и информационной политики выступило против незаконного строительства в Одессе и обратилось с просьбой к Министерству внутренних дел предоставить охрану историческому зданию, где располагалась типография Фесенко.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«МКИП против незаконного строительства в историческом ареале Одессы. Как известно, земельный участок по ул. Ришельевской, 47, 49, ул. Большой Арнаутской, 40 в Одессе («типография Фесенко») с «Историко-архитектурным опорным планом, проектом зон охраны и определения границ исторических ареалов г. Одессы» располагается в пределах Центрального исторического ареала г. Одессы и комплексной охранной зоны исторического центра города. Обратился к Арсену Авакову с просьбой предоставить охрану указанным объектам территориальными подразделениями полиции», — написал Ткаченко.

Министр также добавил, что пока идёт судебный процесс по рассмотрению апелляции министерства против решения в пользу заказчика строительства ООО «Одесса-Сити» и генерального подрядчика ООО «Мартен Групп», важно не допустить произвола в отношении исторических памятников.

«Здесь мы выступаем вместе с председателем Одесской ОГА Сергеем Гриневецким», — сообщил Ткаченко.

Министр также поблагодари Авакова за «мгновенную реакцию» на его просьбу.

Одесса News сообщала, что в марте 2021 года Министерство культуры и информационной политики направило компаниям «Одесса-Сити» и «Мартен Групп» предписание о запрете проведения строительных работ на месте старинной типографии Фесенко по улице Ришельевской в ​​Одессе.

В мае Одесский окружной административный суд поддержал иск строительной компании «Одесса-Сити», требовавшей приостановить действие предписания МКИП.

Более 100 одесситов 30 мая устроили акцию протеста против сноса «Типографии Фесенко» и «Ришельевского театра», на месте которых планируется возвести жилой дом с паркингом.

31 мая-1 июня одесситы сигнализировали о том, что строители начали снос зданий, в частности, сбивалась лепка с фасада.

Одесса News внимательно следит за дальнейшим развитием событий.

Фото: Одесса News/Александр Александров, Archodessa

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