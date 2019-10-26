В Одессе «титушки» избили протестующих против застройки в Аркадии

В Одессе, в курортной Аркадии, группа людей в одинаковой одежде жестоко избила участников протеста против застройки. Двое участников получили телесные повреждения.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции в Одесской области.

«В ходе проведения мероприятия между гражданами, которые пытались ограничить проезд грузового транспорта, и работниками строительной площадки произошла потасовка, в результате которой двое участников получили телесные повреждения», — говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции.



По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.125 (умышленное лёгкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

По утверждению издания «Думская», «титушки, нанятые строительной компанией, напали на мирных жителей. Выскочив с территории стройки по адресу Гагаринское плато, 5, около 25 человек в одинаковой одежде, облив ледяной водой, распылили газ и ногами избили людей».

Акция А на Гагаринском плато до сих пор продолжается борьба. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatv Geplaatst door Думская ТВ op Vrijdag 25 oktober 2019

Полицейские призвали обе стороны конфликта решать все спорные вопросы мирным путём и исключительно в рамках правового поля.

Как сообщала Одесса News, в курортном приморском районе Одессы — Аркадии — планируют строительство трёх высоток по адресу Гагаринское плато, 5. Несмотря на протесты местных жителей и судебные иски, застройщику всё же удалось получить разрешение на строительство. Заказчиком многоквартирного жилого комплекса UNITY TOWERS выступает ООО «Камертон», спроектировала его компания «Мегалайн Проект», а подрядчиком будет компания «Эйч Пи Групп». В каждом доме предусмотрено 25 этажей.

Видео: Думская