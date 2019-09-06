Александр Ройтбурд: Налицо конфликт ценностей

Александр Ройтбурд, художник, директор Одесского художественного музея, уволенный с этой должности решением областного совета 4 сентября дал интервью журналисту Михаилу Аксанюку.

Полностью интервью опубликовано в Укринформе.

— Александр Анатольевич, как вы думаете, из-за чего группа депутатов-оппоблоковцев во главе с Саутенковом-Шкаривским так долго и неистово добивается вашего ухода из музея? Ведь многие обратили внимание на то, что в своем выступлении на сессии недавно избранный зампредоблсовета Шкаривский признался, что не разбирается в живописи, но директора Ройтбурда нужно убрать…

— У меня нет ответа на этот вопрос, потому что трудно найти рациональные объяснения, чем это вызвано. Скорее всего, налицо конфликт ценностей. У меня такое впечатление, что эти люди не в состоянии понять, что такое культура, её модернизирующую роль в обществе. Это циничные люди с безнадёжно плохим вкусом, сумевшие заполучить шальные деньги и мандаты. Для них я, наверное, инопланетянин. Впрочем, как и они для меня.

— Кстати, как бы вы объяснили тот факт, что только на сентябрьской сессии депутатам Оппоблока удалось добиться желаемого решения? Это изменение конфигурации политических сил в облсовете или что-то иное?

— Думаю, да. Хотя должен признаться, я не силён в политических раскладах. Но очевидно, что это связано и с переформатированием политсил, и с кулуарным созданием новых союзов. Ведь на сессии практически единогласно голосовали депутаты от политсил, ранее занимавших полярные позиции. Например, от Оппоблока, Европейской солидарности, трухановской «Доверяй делам». Это ж не случается просто так…

— На сессии был также обнародован факт, что с марта 2018 года, когда вы возглавили музей, его доходы увеличились более чем в три раза – с полумиллиона гривен до почти двух миллионов. Расскажите вкратце о слагаемых финансового успеха, которого не пожелали заметить многие депутаты облсовета.

— Прежде всего, увеличился интерес людей к экспонируемым новым коллекциям, возросло количество реализованных билетов, были организованы выступления писателей, философов, музыкальные концерты. Также удалось привлечь к финансовой поддержке музея многих меценатов, выиграно несколько грантов на его развитие. Всё отражено в нашем отчёте управлению культуры ОГА. Отмечу только: финансовая эффективность музея увеличилась более чем в три раза.

Добавлю, полтора года назад перед нами была задача воскресить музей, в том числе выполнить ремонт световых фонарей, которые протекали и нам приходилось расставлять в залах вёдра для собирания дождевой воды. Средств на это не было. Мы их нашли и провели противоаварийные работы в Серебряковском и выставочном залах. Сегодня в восстановленном зале – обновлённая экспозиция конца ХIХ – начала ХХ веков, работы Василия Кандинского, Зинаиды Серебряковой, Натальи Гончаровой, Николая Рериха, Бориса Кустодиева, Михаила Жука, Ивана Труша. Некоторые из них ранее не экспонировались. Мы успели провести в этом зале прекрасный концерт в рамках фестиваля Odessa Classics.

— Из-за чего возник инцидент между бывшим директором музея, а ныне его сотрудником Абрамовым и Голубевым – приглашённым куратором выставки «Константин Сомов без цензуры», которая 6 сентября открылась в музее?

— Вряд ли это была случайность. Накануне сессии и меня несколько раз провоцировали, чтобы устроить скандал, а ещё лучше – драку. Но попытки создать нужный повод с моим участием и желаемый фон для вынесения вопроса о музее на сессию оказались неудачными. Хотя после всего не буду скрывать, что при подготовке к презентации в музее 6 сентября выставки произведений «Константин Сомов без цензуры» тот же Виталий Абрамов приходил и ко мне, требуя в вызывающей манере не допускать Голубева к работе над архивом, что было равносильно срыву выставки. При этом беспочвенно, на мой взгляд, ссылаясь на использование куратором выставки Голубевым некоторых материалов исследований якобы без надлежащего разрешения. Полагаю, что это не так. Иначе подготовленное кандидатом искусствоведения Голубевым издание сомовских дневников не использовалось бы в работе самим Абрамовым…

Голубев пожелал ознакомиться с полученным Абрамовым письмом одной искусствоведки из Санкт-Петербурга, в котором шла речь о его научной недобросовестности. А когда Абрамов в оскорбительной форме ему в этом отказал, Голубев вспылил и назвал его «лжецом и подлецом». В ответ Абрамов бросил в него стулом и угрожал. После инцидента я видел Абрамова в музейном дворе целым и невредимым. Он звонил своим друзьям, чтобы они «срочно приезжали с пацанами». Сотрудникам полиции Абрамов заявил, что подвергся нападению со стороны Голубева. Я ему не верю.

— Беседовали ли вы с представителями Минкультуры, других управленческих структур по поводу этого решения облсовета?

— Да, пришлось беседовать несколько раз. В том числе с министром культуры, молодёжи и спорта Владимиром Бородянским, с предыдущим министром Евгением Нищуком, с госсекретарем Минкультуры Русланом Карандеевым, руководителем Управления музейного дела и культурных ценностей Минкультуры Мариной Задорожной, которые высказали удивление по поводу принятого решения, лежащего вне правового поля. Впрочем, свою позицию руководство минкульта обнародовало, заверив, что все обстоятельства будут изучены и им будет дана правовая оценка. Могу только добавить, что нахожусь в постоянном диалоге и также рассчитываю, что ситуация будет урегулирована согласно требованиям действующего законодательства.

-В субботу представители общественности Одессы готовятся к участию в митинге у здания облсовета – в вашу поддержку. А какие шаги планируете предпринять вы лично в связи с депутатским решением?

— Насчет митинга могу разве что выразить признательность моим сторонникам за поддержку. Сам я не являюсь его организатором. А иск в суд буду подавать. Это решение облсовета не обосновано и юридически несостоятельно, поскольку противоречит требованиям Закона Украины о культуре и условиям заключенного контракта. И имеется хорошая судебная перспектива для признания его неправомерным и последующей его отмены.

Должен признаться, что сейчас меня прежде всего волнует, как пройдёт выставка произведений «Константин Сомов без цензуры», которую мы давно готовили. Считаю, что эта выставка будет, с научной точки, одной из самых интересных за всю историю нашего музея. Имеются также другие планы выставочной работы. Но уж извините, не стану их раскрывать, особенно в нынешних сложных условиях.

Могу сказать, чего бы очень хотелось. Прежде всего, чтобы наш Художественный музей стал в ближайшем будущем более живым и современным.

Фото из открытых источников