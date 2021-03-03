Комитет по премии Шевченко выступил в поддержку главрежа Одесской оперы

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, который получает письма с призывом не награждать главного режиссера Одесской оперы Евгения Лавренчука, выступил с заявлением, в котором выразил поддержку режиссёру.

Текст заявления обнародован 2 марта на сайте Шевченковского комитета.

Как отмечается в заявлении, накануне третьего тура нынешнего отбора на Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко в секретариат Комитета и отдельным его членам начали поступать письма, анонимные и с подписями, уважаемых творческих деятелей, с призывами ни в коем случае не награждать Евгения Лавренчука, главного режиссера Одесского национального академического театра оперы и балета, за его постановку «Травиаты» Дж.Верди.

Авторы заявления отметили, что обвинения звучат из разных, якобы не связанных между собой адресов и содержат «более или менее одинаковые аргументы иногда одинаковыми словами», чего трудно достичь без определённой координации. Отмечается, что это совпало с кампанией против Лавренчука в коллективе театра, в частности, сбором подписей за его увольнение, отказом в продлении контракта, потому что с 15 марта Лавренчук безработный, и физическим нападением, совершённым в декабре прошлого года, когда режиссёр чуть не лишился глаза.

«Сопоставляя факты, мы не можем исключить, что якобы стихийные проявления агрессии против Евгения Лавренчука связаны с тем, что он не скрывал намерения принять участие в будущем, задержанном из-за пандемии, конкурсе на замещение должности директора Одесской оперы. Логично предположить, что в Одессе есть силы и вполне конкретные их представители, не заинтересованные в том, чтобы город стал местом рождения новых, свежих, ярких, пусть провокационных, но привлекательных для актёров и публики художественных практик», — отметили в комитете.

Там добавили, что примерно по такому сценарию проходили нападки на директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, а до того — на бывшего художественного руководителя той же Одесской оперы, ныне покойного Сергея Проскурню.

«Независимо от конечных решений Комитета, которые, согласно положению, будут обнародованы 9 марта, творческий результат, достигнутый в представленной на премию постановке, весьма высок. То, что это произведение достигло третьего тура и в любом случае будет отмечено, как минимум, дипломом номинанта, свидетельствует о нашем коллективном отношении к этой кандидатуре», — подчеркнули авторы заявления.

По их словам, к номинанту может быть множество претензий производственного порядке, однако недостойно бороться с конкурентами таким образом и с помощью такого инструментария, тем более, привлекать к этой борьбе, даже косвенно, премию, связанную с Тарасом Шевченко.

«Попытки достичь своей цели с помощью Комитета обречены и могут вызвать у нас разве что противоположную реакцию», — отметили члены комитета.

Как сообщала Одесса News, главный режиссёр Одесского театра оперы и балета Евгений Лавренчук заявил о совершении на него нападения неизвестными злоумышленниками. Также Лавренчук отметил, что дирекция театра решила не продлевать контракт с ним, как с главным режиссёром.

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