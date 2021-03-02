В Одессе напали на главного режиссёра оперного театра

1 марта главный режиссёр Одесской оперы Евгений Лавренчук сообщил о совершении на него нападения неизвестными злоумышленниками.

При этом главреж предположил, что нападение может быть связано с профессиональной деятельностью, поскольку ему неоднократно намекали, что он должен уйти из театра, и даже угрожали.

Об этом Лавренчук рассказал на своей странице в Facebook.

«В конце октября 2020 года я получил два анонимных звонка на телефон, где мужской голос сказал: «Валите из театра и будете целы». На «вы», — уточнил Лавренчук.

Главный режиссер театра заметил, что дирекция театра тоже решила не продлевать контракт с ним, как главным режиссёром.

В отделе коммуникаций Одесского ГУ Нацполиции уточнили, что нападение на главного режиссера произошло ещё 8 декабря 2020 года.

«По данному факту расследуется уголовное производство по признакам ч.1 ст.125 (умышленное лёгкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины», — сказала заместитель руководителя отдела коммуникаций ГУ НП в области Светлана Белецкая.

Директор Одесской оперы считает, что нет оснований объединять совершённое в декабре 2020 года хулиганское нападение на главного режиссёра Евгения Лавренчука с непродлением его контракта в театре.

Так прокомментировала ситуацию гендиректор Одесского национального академического театра оперы и балета Надежда Бабич.

«Так случилось, что у главного режиссёра театра возник ряд проблем — и в жизни, и в творческой деятельности в театре. Но не вижу оснований объединять совершение нападения на Евгения Лавренчука, подробностей которого не знаем, с отказом дирекции продлевать с ним контракт», — отметила Бабич.

По её мнению, «нападение должны расследовать и найти преступников работники правоохранительных органов, а что касается театра, то дирекция в прошлом году подставила плечо Лавренчуку — предоставила в июле финансовую помощь для оплаты его лечения в объёме 1 тыс. долл.»

По словам Бабич, можно только сожалеть, что главный режиссёр решил совместить нецивилизованное нападение с делами театра, который успешно реализовал творческий эксперимент. Дирекция театра также предложила Лавренчуку подписать гражданско-правовое соглашение об осуществлении постановки в театре «Запорожца за Дунаем», но тщетно — он отказался от предложения.

Как сообщала Одесса News, опера «LaTraviata», поставленная на сцене Одесского национального академического театра оперы и балета режиссёром Евгением Лавренчуком, попала в список номинантов на присуждение Шевченковской премии 2021 года.

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