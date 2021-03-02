Украина скоро получит катера из пакета помощи Петагона

Военное ведомство США — Пентагон — объявило в понедельник о выделении Украине $125 миллионов помощи в области безопасности и призвало украинскую сторону не останавливать реформы в оборонном секторе.

Об этом говорится в официальном сообщении, распространённом Минобороны США, пишет Укринформ.

«Министерство обороны (США — ред.) призывает Украину продолжать проведение реформ, которые усиливают гражданский контроль над военными, содействуют повышению прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках, а также модернизируют её оборонный сектор в других ключевых сферах в соответствии с принципами и стандартами НАТО», — подчеркнули в Пентагоне.

Как заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби, «сегодня министерство обороны объявляет о новом пакете помощи в объёме $125 миллионов в рамках Инициативы поддержки Украины в области безопасности, включая подготовку, вооружение и обучение, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО», — заметил представитель оборонного ведомства.

По его словам, США таким образом подтверждают свою готовность обеспечивать Украину летальными вооружениями оборонительного характера, «чтобы помочь ей более эффективно обороняться от российской агрессии».

«Пакет USAI включает два дополнительных вооружённых патрульных катера Mark IV для усиления возможностей Украины для патрулирования и защиты своих территориальных вод», — заметили в Пентагоне.

Таким образом, украинская сторона получит восемь таких катеров от США.

Кроме того, пакет поддержки для Украины предусматривает предоставление дополнительных контрартилерийских радаров и тактического оборудования; постоянную поддержку спутниковой съемки; оборудование для оказания военной медицинской помощи и боевой эвакуации.

Украина также получит еще $150 миллионов в этом году, если Пентагон совместно с Госдепартаментом США подтвердят, что Украина достигла достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах.

Кстати. С 2014 года США выделила Украине более $2 миллиардов на помощь в области безопасности.

Как сообщала Одесса News, по убеждению генсека НАТО Йенса Столтенберга, «НАТО сохраняет существенное присутствие в регионе Чёрного моря и будет тесно работать с Украиной».

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