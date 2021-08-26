Три жителя Одесской области задержаны за расхищение имущества НПЗ

Правоохранителями задержаны 3 человека во время совершения кражи имущества, принадлежащего ГП «Одесский нефтеперерабатывающий завод», в частности 500 кг катализатора нефтепереработки и электрооборудования.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, следствием установлено, что сообщники более полугода систематически проникали на территорию завода и разворовывали имущество и оборудование стратегически важного объекта.

Так, фигуранты днём ​​проникали через забор на территорию завода и повреждали реакторы, откуда получали катализатор нефтепереработки. После чего насыпали в полиэтиленовые мешки и грузили в транспортные средства.

Похищенное дельцы, с целью собственного обогащения, реализовывали за бесценок через приёмные пункты металлолома, чем нанесли государству существенный ущерб и непоправимый вред для производственного процесса государственного предприятия.

Стоимость катализатора нефтепереработки на «чёрном рынке» за 1 кг составляет ориентировочно 50 долларов США.

Отмечается также, что в составе катализаторов содержатся драгоценные металлы (платина, палладий и родий).

«Сейчас трём задержанным сообщено о подозрении», — говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия в отношении других эпизодов противоправной деятельности этих лиц.

Как сообщала Одесса News, Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 5 членов организованной группы, в которую входили должностные лица одного из подразделений регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзализныця», подозреваемых в незаконной вырубке леса и завладении лесоматериалами Укрзализныци.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.