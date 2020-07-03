Куда пойти в Одессе на выходные 4-5 июля

В выходные дни 4—5 июля Одесса, несмотря на карантинные ограничения, предлагает множество разнообразных ивентов.

Как всегда, выбор за Вами!

4 июля Одесский театр «Маски» в «Доме клоунов» на Ольгиевской, 38, покажет спектакль «Еврей и Эвридика». Начало в 19 часов.

4 июля Одесский театр юного зрителя будет работать под открытым небом, в собственном театральном дворике. В 20 часов начнётся бенефисный поэтический спектакль заслуженной артистки Украины Валентины Губской «Монолог актрисы».

4 июля в Одесском художественном музее будут проходят обзорные экскурсии по основной экспозиции. Организаторы приглашают всех желающих прогуляться по залам музея и посмотреть, как менялись эпохи и искусство вместе с ними. Посетители музея узнают, какие символы зашифрованы на портрете Екатерины II, что объединяет Будду и казака Мамая и почему Лев Толстой защищал картину художника Николая Ге. Начало в 17:00. Стоимость билетов – 50-100 грн.

4-5 июля в Зелёном театре Городского сада пройдёт очередная ярмарка «Гешефт» с участием лучших дизайнеров и мейкеров со всей страны. В программе Гешефта – стильное музыкальное сопровождение и разнообразный фуд-корт. Главное условие – соблюдение масочного режима и безопасной дистанции. Начало в 11:00. Стоимость билетов – 80-100 грн. Дети до 10 лет – бесплатно.

4 июля пройдёт бесплатный мастер-класс по танцам, который состоится прямо под открытым небом в «Аркадии». Для всех желающих лучшие танцевальные мастера откроют мир латино-американского танца. В программе мастер-класса – романтическая сальса, страстная бачата и смелая кизомба. Начало в 19:00.

5 июля в Театральном дворике ТЮЗа в 19 часов спектакль «Волшебные туфельки» для зрителей +5 лет.

5 июля театр «Маски» в «Доме клоунов» на Ольгиевской, 38, приглашает на спектакль «Пришёл мужчина к женщине». Начало в 19 часов.

До 5 июля в Музее современного искусства работает второй проект одесского художника Димы Эрлиха под названием «Bored & Horny». Проект представляет собой мозаику из визуальной части, саунд-дизайна и динамичных флористических композиций. Вход — 40 грн.

По 8 июля в акватории Одесского залива будет проводиться ХХ регата «Кубок портов Чёрного моря», приуроченная ко Дню флота Украины. Гонки будут проходить по маршруту «Одесса-Южный-Черноморск-Одесса» и в акватории Одесского залива. Старт от пассажирского комплекса Одесского порта запланирован на 5 июля. В рамках большой регаты будут проведены соревнования на Кубки Одесского, Черноморского и Южненского портов.

До 8 июля Одесский художественный музей приглашает на проект-интервенцию «Реактуализация», посвящённый дню рождения одесского скульптора Бориса Эдвардса. Открытие — 7 июня. Будут представлены работы скульптора Полины Вербицкой, которые по смыслу и образам перекликаются со скульптурами Бориса Эдвардса из экспозиции музея. Стоимость билетов – 50-100 грн.

До 19 июля в галерее Одесского литературного музея будет работать выставка современного украинского портрета «Лица». Это коллективная экспозиция, которая предлагает читателям проследить изменения в изображении человека от академической портретной школы до постмодернизма через символизм. В музее напоминают о соблюдении масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции рук.

До 24 июля под открытым небом на территории Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря выставка Виталия Парастюка «Мой родной город Одесса». Открытие выставки состоится в 16:00 (ул. Успенская, 4б, перед музеем «Христианская Одесса»). На выставке будут представлены графические и живописные работы Виталия Парастюка, посвящённые родному городу. Вход свободный.

До 15 августа Одесский международный кинофестиваль и онлайн-платформа Takflix.com запускают совместный спецпроект OIFF Flashback, в рамках которого интернет-зрители смогут посмотреть фильмы, которые в разное время побеждали и участвовали в международной программе ОМКФ. Киноманов ждут 10 фильмов-победителей и участников международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. Все они будут доступны на платформе проекту OIFF Flashback по ссылке http://oiff.takflix.com/. Зрители смогут купить единый абонемент на все ленты проекту OIFF Flashback за 375 грн или же выбрать единичный просмотр выбранного фильма за 60 грн. В программе OIFF Flashback представлены такие фильмы: Хрусталь; А потом мы танцевали; Монос; Здесь был Саша; Человек, который купил Луну; Приют; Потому что мы мужики; Жалость; Лето 1993; Пылает, пылает, пылает.

До 30 августа в Одесском городском парке им. Савицкого выставка цветов. Можно увидеть яркие композиции из 100 тысяч декоративных растений. Организаторы обещают посетителям разнообразные фотозоны для селфи. дрес: ул. Мельницкая, 32в.

До 30 августа в городском парке им. Савицкого выставка гигантских китайских фонарей. Посетителям обещают каждый вечер зажигать гигантские фигуры ручной работы, выполненные из натурального шёлка и led-ламп. Всего будет представлено более 30 световых инсталляций до трёх метров в высоту, среди которых: терракотовая армия и Великая китайская стена, Сычуаньская опера, персонажи древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, панды и фламинго, аллея влюблённых и жители подводного мира.

Уютных выходных!