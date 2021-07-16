Стюарт Бауман, руководитель учений Sea Breeze-2021 от США: Это были отличные учения

Стюарт Бауман, руководитель учений Sea Breeze-2021 от американской стороны, капитан первого ранга ВМС США дал интервью в программе «Совет безопасности» на телеканале ISLND TV Татьяне Поповой , в котором сказал, что проведённые в Одессе учения Си Бриз-2021 — отличные учения, которые значительно повысили стабильность в Черноморском регионе.

Предлагаем читателям полное интервью с американским капитаном.

— Здравствуйте, капитан Бауман, первый вопрос к вам — отличаются ли эти учения «Си Бриз» от предыдущих? Ведь они проводятся с 1997 года.

Было много примеров подобного сотрудничества. Например, партнёрство Украины с США и союзниками по НАТО. Однако в этом году у нас самый большой Sea Breeze за всю историю, в котором принимают участие 30 стран. У нас 30 кораблей и 40 самолётов. Таким образом, это самый большой и всеобъемлющий Sea Breeze с момента основания в 1997 году.

— В прошлых программах адмирал Военно-Морских Сил Украины Игорь Кабаненко сказал, что сейчас между Украиной и Россией идёт война учений. Если вы с ним согласны, то к чему это может привести?

Я дам такую характеристику относительно этих учений. Мы, особенно США и НАТО, не расцениваем как провокацию или эскалацию наши обязательства по подготовке Sea Breeze в Черноморском регионе. Скорее, это приверженность и поддержка украинского народа и всего Черноморского региона. Мы присутствуем в регионе и проводим учения уже несколько десятилетий. Мы и в дальнейшем намерены продолжать делать это для свободного и открытого доступа как к морю, так и к воздушному пространству.

— Ранее Кремль называл эти учения «провокацией» и даже призывал западные страны отказаться от участия в них. Капитан, на ваш взгляд, почему Россию так раздражает «Си Бриз»?

Я думаю, что когда у вас есть противник, который последователен и непреклонен в своих убеждениях, как мы, он порой может угрожать некоторым странам или огорчать их определённым образом. Но США никоим образом не антагонистичны или не угрожают, мы просто налаживаем партнёрство ради мира. И мы просто обеспечиваем свободный доступ к международным водам и международному воздушному пространству. Я думаю, что были и другие периоды в истории, когда мы видели похожие, может, не в такой степени, ответы россиян. Я думаю, что раньше они наблюдали со значительного расстояния, действовали осторожно как в море, так и в воздухе. В этом смысле я думаю, что их реакция не меняется.

— В какой части акватории Чёрного моря вы проводили учения?

Это было в международных водах от Одессы на юге в Чёрном море, в заранее определённом месте, которое было опубликовано для международного сообщества.

— После завершения учений какая часть союзных кораблей останется в Одессе? Я так понимаю, они сейчас перейдут к учениям «Бриз» в Болгарии или какие-то, может, корабли останутся в Одессе? В принципе я видела в предыдущие годы, что корабли иностранные сменяли друг друга.

В этом году график учений таков, что мы начинали с Sea Breeze здесь, в Одессе, а затем, как вы сказали, учения Breeze вскоре будут проводиться в Болгарии. И ракетный эсминец USS Ross, а также корабли постоянной морской группировки НАТО будут участвовать в них. Есть корабли, которые вернулись в Одессу всего на несколько дней, но они тоже будут участвовать в Breeze.

— Мы видели неоднократно, что Россия начала попытки контролировать международные воды в Чёрном море или даже заставить Украину, например, перестать пользоваться Азовским морем. Что нужно делать? Россия нарушает морское право, насколько я понимаю.

Что же, Sea Breeze — это морское мероприятие. Мы здесь, чтобы гарантировать свободу навигации в международных морях и воздухе. Основа того, как мы воспринимаем Sea Breeze и выполняем учения, заключается в том, чтобы гарантировать доступ. Международное право основано на обычаях с течением времени и лучший способ сохранить доступ — воспользоваться правом прохода в этих областях. Так что там, где есть международные воды, если нация имеет доступ к ним и устанавливает свои обычаи, она должна гарантировать, что она оставит этот доступ. Итак, одна из основных причин, по которой мы делаем Sea Breeze, — это обеспечение того, чтобы у нас был свободный доступ к Чёрному морю. Так что мы сможем сохранить его и в будущем.

— Как в таком случае относиться к этой ситуации, которая произошла с британским эсминцем «Дефендер»?

К сожалению, эта ситуация произошла между Россией и Великобританией, и мне было бы более уместно направить вас в британское правительство, чтобы обсудить это.

— Вклад каких ещё стран, кроме США, был существенным в этих учениях? Как они присутствовали?

У нас было 30 стран, которые участвовали и наблюдали в этом году. Как мы говорили ранее, это самое большое количество участников в истории Sea Breeze. Я уверен, что кое-что забуду, и я прошу прощения перед этими странами, но у нас была Великобритания, с нашей стороны USS Ross, была постоянная военно-морская группа, в которую входили корабли из Турции, Испании и Италии. А потом у нас были войска из Молдовы и Грузии. У нас были канадцы, выходцы из многих стран Прибалтики, Швеция, Норвегия, Эстония. Так что у нас был очень большой контингент со всего мира. Многие страны очень заинтересованы в поддержке Украины. И все они хотят убедиться, что мы посылаем очень сильный сигнал России об обязательствах относительно стабильности Черноморского региона и свободы доступа к международным водам.

— Китай продолжает увеличивать свой флот. То же самое делают Британия и Франция. У кого будет самый большой морской флот через 20 лет? За счёт чего США будут пробовать сохранить своё первенство? Ведь по количеству кораблей у США, скорее всего, скоро будет меньше кораблей, чем у Китая.

Это правда, что во многих частях мира существует множество очень больших программ по развитию флота. И я не могу ответить на этот вопрос прямо, но могу сказать, что это не всегда вопрос цифр. Также очень важный момент — это сила духа моряков. Наши моряки — наш главный актив в США, у нас есть превосходные технологии и отличные корабли. Мы в значительной степени полагаемся на наших моряков и считаем, что в этом наша сила.

— Насколько я понимаю, вы сейчас вернулись прямо с вертолёта из Олешковских песков, где были какие-то учения морских пехотинцев. Если можно, расскажите нам, пожалуйста, о них.

Да, на Олешковских песках у нас были морские пехотинцы США, и у нас были украинские силы, а также грузинские и молдавские силы, которые принимали участие в широком спектре наземных боевых действий. Таких, как воздушные нападения, десанты, высадки, поисково-спасательные операции и разведка. Разговаривая с морской пехотой США и другими присутствующими силами, я услышал, что у них была отличная подготовка, они могли делиться различными методами и тактиками, а также практиковать взаимодействие между собой. Так что в целом это были отличные учения, которые значительно повысили способности и стабильность в регионе.

Фото Нины Ляшонок/Укринформ

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