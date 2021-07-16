В Одессе проходит форум по сближению оборонной промышленности Украины с НАТО

В Одессе 16-17 июля проходит форум «Эффективная промышленность для обороноспособности».

По сообщению Укринформа, в форуме примут участие заместитель помощника генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Гордон Скип Дэйвис, командующий Воздушными силами Польши Лейт Ян Сливка, руководитель варшавского офиса американского аналитического центра CEPA Рэй Вуйцик, известный в Украине британский эксперт по вопросам обороны Глен Грант и другие международные и украинские эксперты, представители ОПК, чиновники.

Выступление Скипа Дейвиса будет посвящено развитию сотрудничества Украины и НАТО в сфере обороны и приближения украинской оборонной промышленности к стандартам Альянса.

Организатором форума является государственный концерн «Укроборонпром».

Форум станет первой публичной дискуссией о вызовах и возможностях оборонной промышленности Украины, в частности о том, как должна проходить запланированная реформа оборонно-промышленного комплекса, исходя из потребностей украинской армии, декларируемого приближения к стандартам НАТО и жёстких условий международной конкуренции.

Форум состоится в смешанном формате, поэтому все желающие могут присоединиться к обсуждению через платформу ZOOM. Форум также будет транслироваться на страницах в Фейсбуке и Ютуб-каналах организаторов.

Форум пройдёт при поддержке НАТО, Траста Чёрного моря Немецкого фонда Маршала и Фонда Ганса Зайделя в Украине, а также при содействии Одесской областной государственной администрации и Государственного университета «Одесская Политехника».

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года в Военно-морские силы Вооружённых сил Украины поступил первый турецкий беспилотный комплекс Bayraktar TB2.

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