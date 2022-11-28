В воскресенье из портов Большой Одессы вышли 7 судов по «зерновому коридору»

27 ноября из портов Большой Одессы вышли 7 судов с 248 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что в портах Большой Одессы под обработкой 19 судов. На них загружают 740 тысяч тонн украинской агропродукции.

«По «зерновому коридору» двигаются 4 судна под загрузку 105 тыс. тонн агропродукции», — информирует Министерство.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышло 501 судно, которыми экспортировано 12,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки, резюмируется в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый международный институт со штаб-квартирой в Киеве или Одессе, который станет новым эффективным и действенным инструментом для предотвращения и быстрого реагирования на мировые продовольственные кризисы.

Фото: Мининфраструктуры

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