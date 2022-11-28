В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Вдовиченко, отец 6-х детей

10 ноября, защищая нашу страну на фронте в Николаевской области, погиб житель Березовского района Одесской области Иван Вдовиченко.

Об этом сообщили в пресс-службе Великобуялицкого сельского совета.

У 33-летнего погибшего военного остались шесть детей.

О гибели Ивана Вдовиченко сообщили бойцы 126-й одесской территориальной бригады.

«Участвуя в боевых действиях по освобождению страны от оккупантов, мы потеряли ещё одного своего побратима. Иван Вдовиченко. Верный военной присяге патриот, Иван был настоящим другом для побратимов. Для своей большой семьи – опорой и отличным отцом шести детишек. Вечная память, побратим, воин-герой! Никто не будет забыт!», – говорится в сообщении бригады.

Живым коридором от родительского дома погибшего до вечного захоронения провели его односельчане в последний путь.

Как сообщала Одесса News, во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий погиб уроженец села Белолесье Татарбунарской громады Одесской области Юрий Станиславович Киосак.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Великобуялицкий сельсовет/Facebook

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