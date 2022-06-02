Пеле призвал Путина остановить войну в Украине

Легенда бразильского футбола Пеле призвал президента России Путина остановить злостное и неоправданное вторжение в Украину.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

За несколько минут до того, как сборная Украины сыграла в отборочном матче чемпионата мира, Пеле написал в Instagram: «Я хочу использовать сегодняшнюю игру как возможность обратиться с просьбой: остановите это вторжение. Нет аргументов, которые могли бы оправдать насилие. Этот конфликт является злым, неоправданным и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучений».

Отмечается, что Пеле и Путин встречались последний раз в 2017 году в Москве во время Кубка конфедераций — соревнования, которое проводится перед чемпионатом мира по футболу. Путин тогда назвал Пеле одним из своих любимых игроков.

«Когда мы встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождавшимися длинным рукопожатием, я никогда не думал, что однажды мы будем так разделены, как сегодня», — написал Пеле.

Как сообщала Одесса News, украинский футболист Александр Зинченко, который стал обладателем кубка вместе с «Манчестер Сити», после победы накинул на плечи украинский флаг, а позже он завернул в него футбольный трофей.

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