590-й день войны: Лимано-Купянское направление – самый тяжёлый участок фронта

Начались 590-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины. На Лимано-Купянском направлении на данном этапе ситуация более тяжёлая и динамичная, чем на Бахмутском направлении, оккупанты здесь активно работают с воздуха.

Об этом сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире национального телемарафона, который транслировал канал «Рада».

«Противник очень интенсивно использует свои новые штурмовики Су-35, которые могут стрелять как по воздушным, так и по наземным целям. Преимущественно, они заходят парами. Также враг использует вертолёты Ка-52, использует Су-25, иногда парами заходят Ми-8, но интенсивность штурмовых действий повысилась», – рассказал спикер.

Он добавил, что на этом направлении за прошедшие сутки было зафиксировано восемь боевых столкновений, россияне здесь выбрали новый населённый пункт для атак — Макеевку Луганской области.

Силы обороны Украины, по данным Евлаша, уничтожили 13 единиц вооружения и военной техники врага, а также ликвидировали или ранили 122 захватчика. ВСУ также поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск» и повредили ценную радиолокационную станцию «Зоопарк», сказал он.

По данным Евлаша, на Лимано-Купянском направлении сосредоточено сейчас более 110 тыс. оккупантов, 1085 танков, около 2 тыс. боевых бронемашин, более 700 артиллерийских систем и почти 500 РСЗО. В то же время на Бахмутском направлении воюет 51 тыс. оккупантов при поддержке 211 танков, 1000 боевых бронированных машин, 110 артсистем и 100 РСЗО.

По данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 6 октября, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», Силы обороны отражают атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области, продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, нанося врагу потери в живой силе технике, закрепляются на достгнутых рубежах.

На других направлениях ситуация на фронте такая:

в зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вёл безуспешные штурмовые действия в районе Авдеевки Донецкой области. Также, враг совершил 14 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтёрском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах населённых пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области. На Запорожском направлении наши защитники сдерживают захватчиков в районе юго-восточнее Работиного Запорожской области. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вёл безуспешные штурмовые действия в районе Авдеевки Донецкой области. Также, враг совершил 14 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтёрском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах населённых пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области. На Запорожском направлении наши защитники сдерживают захватчиков в районе юго-восточнее Работиного Запорожской области. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. в зоне ответственности ОСГВ «Одесса » на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

» на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника. в зоне ответственности ОСГВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие для себя направления, наращивает плотность минно-подрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Одесса News информировала, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 5 октября 2023 годов ориентировочно составили около 280 тысяч 470 военных.

На главном фото боец 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко

Фото и инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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